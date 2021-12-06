وظائف وزارة المالية للنساء 1443 رابط وشروط التقديم عبر جدارة للتوظيف

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف تعاقدية للنساء عبر رابط جدارة للتوظيف، وذلك في المواعيد المحددة للتقديم، التي تبدأ في ​​الأحد القادم الموافق 8 جمادى الأولى، وقد دعت الوزارة الخريجات الحاصلات على المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة وعددها 71 وظيفة، على التقديم عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة على الدرجات السادسة والثامنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وظائف وزارة المالية

كشفت وزارة المالية عن حاجتها لعدد من المتقدمات لشغل وظائف تعاقدية على المرتبة السادسة والثامنة، وأكدت على أن التقديم سيكون من خلال منظومة جدارة للتوظيف في مواعيد التقديم المحددة، التي تبدأ في الساعات الأولى من صباح الأحد القادم، وبالتحديد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الخميس الموافق 12 جمادى الأولى في تمام الساعة الواحدة مساءً، وعلى الراغبات في التقديم مراجعة شروط الالتحاق بالوظائف، وشروط التقديم في جدارة للتوظيف؛ وذلك منعًا للخطأ.

التقديم على وزارة المالية

يرجى من الراغبات في التقديم عبر جدارة للتوظيف تسجيل الدخول أولًا، ثم التأكد من صحة البيانات؛ حتى يتسنى للمتقدمات الاطلاع على الشروط، واستكمال باقي الخطوات بنجاح، وفي حالة عدم صحة البيانات يجب إرسال اعتراض؛ لكي يؤخذ في الاعتبار، ثم تبدأ المتقدمة بالخطوات الآتية:

تسجيل دخول جدارة للتوظيف. يتم البحث عن وظائف وزارة المالية. اختر الوظيفة على الدرجة المناسبة لذلك. تعبئة نموذج الطلب، وتسجيل بيانات صحيحة ودقيقة. يتم النقر على أيقونة حفظ الطلب.

شروط وضوابط التقديم في وظائف جدارة

حددت وزارة المالية الفئات المستهدفة من إعلان 71 وظيفة شاغرة، وهم النساء الحاصلات على مؤهل البكالوريوس والدرجات العلمية من الماجستير بشرط تكون ضمن التخصصات المطلوبة، وذلك للتعيين بنظام التعاقد على المرتبتين السادسة والثامنة، واشترطت توافر الضوابط الآتية:

الحصول على المؤهل العلمي والتخصص المطلوب.

التخصص التربوي غير مطلوب؛ لأن الأولوية في الترشيح لغير التربويين.

معادلة وتصديق الشهادات من خارج المملكة من وزارة التعليم.

الترشيح والمفاضلة حسب نقاط الترشيح الأعلى لذلك.

اجتياز المقابلة الشخصية.

بعد الانتهاء من فترة التقديم على وظائف وزارة المالية عبر جدارة للتوظيف، سيتم مطابقة البيانات، وفي حالة البيانات الخاطئة أو الإخفاق في المقابلات الشخصية سيتم استبعاد طلب التقديم