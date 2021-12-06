السجن لخمسة متهمين بقضية مستشفى السلط (أسماء)

دوت الخليج :- جرمت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان والمختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، أربعة مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلستها العلنية رقم 43 في القضية، اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصار، وغياب المشتكى عليهم جميعا في القضية، وحضور وكلاء الدفاع عنهم.

وأعلنت المحكمة براءة ثمانية متهمين في القضية، وإدانة خمسة، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة إدانة مدير مستشفى السلط الحكومي السابق الدكتور عبد الرزاق الخشمان بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وتقرر حبسه لمدة ثلاث سنوات.

وكما قررت إدانة مساعد مدير مستشفى السَّلط الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السَّابق خالد الخرابشة بقضية مستشفى السَّلط بجرم التسبب بالوفاة مكرَّر ١٠ مرَّات وحبسه ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف و575 دينار.

وقررت المحكمة إدانة كل من مدير الأجهزة الطبية في المستشفى اياد الزعبي ورئيس مجموعة الغازات الطبية نضال غريزات وفني الاكسجين في المستشفى علاء العناتي والحكم على كل منهم بالحبس 3 سنوات بعد ادانتهم بجنحة التسبب بالوفاة مكررة ١٠ أيام.

وبصدور الحكم في القضية يصبح أمام المدانين فرصة استئناف القرار وتمييزه أمام محكمتي الاستئناف والتمييز حتى يكتسب القرار صفته القطعية النهائية.

واستمرت إجراءات العدالة في قضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى السلط نحو 250 يوما وعلى مدار تسعة أشهر كاملة، بدأت من إجراءات النيابة العامة بالقضية لحظة وقوع الحادثة يوم 13 من شهر آذار الماضي من العام الحالي، ثم انتقلت الى المحكمة بداية شهر نيسان، وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها كل أسبوع جلستين، استمعت فيها لنحو 87 شاهدا من بينهم 66 شاهدا قدمتهم النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة لثلاثة عشر متهما في القضية تهمة التسبب بالوفاة مكرر، عشر مرات، وثبت للمحكمة بعد نهاية إجراءات المحاكمة بأن المسؤولين عن ما حدث هم المدانون الخمسة.

وكانت مادة الأوكسجين قد انقطعت فجأة عن أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد فجر يوم السبت 13 من شهر آذار الماضي، وتسبب هذا الانقطاع بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة فورا وبدأت التحقيق في القضية التي أثارت الرأي العام.