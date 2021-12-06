مقتل فلسطيني اقتحم حاجزا عسكريا إسرائيليا بسيارته

قتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي، بعدما صدم حاجزا عسكريا إسرائيليا في الضفة الغربية ليل الأحد، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين.

وقالت الوزارة إن الواقعة أدت إلى إصابة حارس إسرائيلي، فيما قتل الفلسطيني بعدما أطلق عليه الجنود النار في موقع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المهاجم الذي يبلغ من العمر 16 عاما لقى حتفه، بينما رفض مسؤول في وزارة الدفاع الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأشاد وزير الدفاع بيني غانتس بتعامل قوات الأمن، وتمنى الشفاء العاجل للحارس الذي نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء الهجوم بعد يومين من طعن فلسطيني من الضفة الغربية لإسرائيلي خارج البلدة القديمة في القدس، ومحاولته طعن شرطي من حرس الحدود قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة استمرار الشرطة في إطلاق النار على المهاجم بعد أن سقط أرضا ومنعها المسعفين من الاقتراب منه.

وبعد نشر الفيديو، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أنها استدعت الشرطيين المتورطين في حادث إطلاق النار السبت لاستجوابهما، قبل إطلاق سراحهما دون شروط.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن القوات يجب أن تتخذ قرارات في أجزاء من الثانية في المواقف الخطرة، وإن كل هذه الحوادث تخضع للتحقيق.