استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، الاثنين، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

كما التقى الشيخ طحنون بن زايد في طهران، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الزيارة تتناول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإيراني يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.