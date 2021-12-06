قوات الاحتلال تصيب شابًا فلسطينيًا بجروح خطيرة فى طولكرم

جدة - نرمين السيد - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابًا فلسطينيًا بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، بعدما أطلق عليه الجنود الإسرائيليين النار عند حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم فى شمال غرب الضفة الغربية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن الشاب المصاب، الذى لم تعرف هويته بعد، تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد إصابته بعدة رصاصات. فيما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى أن الشاب المصاب حاول دهس أحد الجنود على الحاجز.

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