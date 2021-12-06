تقرير إفريقى: التمييز فى توزيع اللقاحات جعل العالم فريسة للمتحورات

وبسبب اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون فى جنوب إفريقيا، تعززت المزاعم بأن انخفاض معدلات التطعيم يمكن أن يشجع على ظهور تحورات فيروسية أسرع انتشارًا حتى فى الدول التى حصل سكانها على معدلات أعلى من التطعيم.
وفى تقرير لمؤسسة محمد إبراهيم، التى أنشأها قطب الاتصالات السودانى لدعم الحوكمة والتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، أشارت إلى أن "خمس دول فقط من دول القارة البالغ عددها 54، فى طريقها لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40% من السكان تطعيماً كاملاً بنهاية 2021"، موضحًا أن واحدا من بين كل 15 شخصًا فى إفريقيا تلقوا تطعيمات كاملة، مقارنة مع قرابة 70% فى دول مجموعة السبع الغنية.
وحسبما نقلت "رويترز"، قال إبراهيم، رئيس المؤسسة، إنه "منذ بداية هذه الأزمة، حذرت مؤسستنا وأصوات أفريقية أخرى من أن قارة إفريقيا غير المحصنة قد تصبح حاضنة مثالية للفيروسات المتحورة".
وأضاف: "يذكرنا ظهور متحور أوميكرون بأن جائحة كوفيد19 لا تزال تمثل تهديدًا عالميًا، وأن خيارنا الوحيد هو تطعيم جميع سكان العالم"، "ومع ذلك، ما زلنا نشهد تمييزًا صارخًا فى توزيع اللقاحات، كما أن إفريقيا بالأخص تُركت تتهاوى فى المؤخرة".
وبسبب استحواذ الدول المتقدمة على الطلبيات الأولية من شركات اللقاحات، كانت الإمدادات شحيحة فى إفريقيا، كما بدأت مبادرة كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات بداية بطيئة.
وأشار التقرير إلى أن "الإمدادات زادت فى إفريقيا فى الشهور الأخيرة"، غير أن ضعف أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية يعرقل بدء حملات التطعيم بعد وصول اللقاحات، لافتًا إلى أن الجائحة كشفت عن ضعف أنظمة التسجيل المدنى فى إفريقيا، إذ أن 10% فقط من الوفيات فى القارة يجرى تسجيلها رسميًا.
ودعت المؤسسة الإفريقية إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى البالية لحماية الفئات الأشد ضعفاً، موضحة أن متوسط الإنفاق فى إفريقيا على تدابير مواجهة الجائحة لم يتخطى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى، أى أقل من نصف المتوسط العالمى.
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