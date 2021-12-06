عمان: افتتاح مشروع «جبال-خُف» للنفط والغاز

جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الرسمى فى سلطنة عمان، اليوم الإثنين، افتتاح السلطنة لمشروع "جبال-خُف" للنفط والغاز، والمتوقع له أن ينتج 5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، بجانب 20 ألف برميل نفط خام فى اليوم الواحد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مصادر عمانية، إن المشروع يشتمل على حفر 33 بئرًا لإنتاج النفط والغاز، تتصل بالمحطة الرئيسية لشبكة أنابيب تمتد بطول 198 كيلومترًا، إضافة إلى إنشاء محطة لتوليد 45 ميجاوات من الكهرباء. وأضافت المصادر أن محطة الكهرباء ضمن مشروع "جبال ـ خُف" العمانى سيكون ملحقًا بها وحدة إعادة استخدام الحرارة المنبثقة من عوادم المولدات، لإنتاج البخار المطلوب لعملية إنتاج الكبريت السائل.

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