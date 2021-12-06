رئيس جنوب إفريقيا: أوميكرون يهيمن على أغلب أقاليم البلاد

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الإثنين، إن بلاده تجهز مستشفياتها لاستقبال المزيد من المرضى في الوقت الذي تدفع فيه سلالة أوميكرون من فيروس كورونا البلاد إلى موجة رابعة من مرض كوفيد-19.

ورُصد المتحور الجديد لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي وأثار قلقا عالميا إذ تخشى الحكومات من موجة جديدة من ارتفاع حالات الإصابة.

وارتفعت الإصابات في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي فبلغت أكثر من 16 ألف حالة يوم الجمعة ارتفاعا من نحو 2300 يوم الاثنين الماضي.

وقال رامافوزا، في نشرة إعلامية أسبوعية، إن أوميكرون يهيمن فيما يبدو على الحالات الجديدة في أغلب أقاليم البلاد وعددها تسعة أقاليم وحث الشعب على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

ويتسابق العلماء في جنوب إفريقيا ودول أخرى لمعرفة ما إذا كان أوميكرون أسرع انتشارا أو يسبب حالات إصابة أكثر شدة أو أكثر مقاومة للقاحات الموجودة من السلالات السابقة.

لكن روايات أطباء وخبراء في جنوب إفريقيا جاءت مطمئنة وتفيد بأن أغلب الحالات حتى الآن إصاباتها معتدلة.

وقال رامافوزا، “نرقب عن كثب معدلات الإصابة ودخول المستشفيات”.