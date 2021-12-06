يهتم الملايين من متابعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، بالتعرف إلى فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021م المقامة في دولة قطر، وذلك قبل ساعات من اللقاء الذي يجمع الأخضر بالمنتخب المغربي المُتصدر حتى الآن للبطولة بحصوله على 6 نقاط، في مقابل نقطة واحدة لصقور المملكة.

فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021

ومن قراءة نتائج المباريات السابقة للمنتخبات المشاركة في البطولة، نجد أن فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021م، تتمثل في النقاط التالية:

الفرصة صعبة ومعقدة أمام المنتخب السعودي للتأهل، لكن الخيار الوحيد أصبح في هزيمة المنتخب المغربي في المباراة المقرر إقامتها يوم غدٍ الثلاثاء.

وللأسف، فإنه لو فاز المنتخب السعودي على المغرب، وانتصر الأردن – الذي فاز على الأخضر من قبل- على المنتخب الفلسطيني، فإن الأخضر سيودع البطولة، إذ لا بُد من خسارة أو تعادل الأردن في اللقاء مع فلسطين.

وإذا حقق المنتخب الفلسطيني الفوز على الأردن بفارق كبير، وفي الوقت ذاته فاز الأخضر بهدف وحيد فقط فإنه فرصته للتأهل ستنتهي.

وإذا انتصرت السعودية على المغرب بهدف نظيف فإنّ فوز فلسطين على الأردن يجب أن يكون بأقل من 4-0.

ولا شك أن فرصة المملكة في التأهل تنتهي في حالة الخسارة من المغرب بغض النظر عن نتيجة لقاء الأردن وفلسطين.

قواعد التأهل في بطولة كأس العرب 2021

والتأهل في بطولة كأس العرب، يخضع إلى قواعد ولوائح متبعة، فالمتصدر والوصيف يتأهلان لكل مجموعة، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عددٍ النقاط، يتم حسم الأمر وفق المعايير التالية: