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يهتم الملايين من متابعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، بالتعرف إلى فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021م المقامة في دولة قطر، وذلك قبل ساعات من اللقاء الذي يجمع الأخضر بالمنتخب المغربي المُتصدر حتى الآن للبطولة بحصوله على 6 نقاط، في مقابل نقطة واحدة لصقور المملكة.فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021
ومن قراءة نتائج المباريات السابقة للمنتخبات المشاركة في البطولة، نجد أن فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021م، تتمثل في النقاط التالية:
- الفرصة صعبة ومعقدة أمام المنتخب السعودي للتأهل، لكن الخيار الوحيد أصبح في هزيمة المنتخب المغربي في المباراة المقرر إقامتها يوم غدٍ الثلاثاء.
- وللأسف، فإنه لو فاز المنتخب السعودي على المغرب، وانتصر الأردن – الذي فاز على الأخضر من قبل- على المنتخب الفلسطيني، فإن الأخضر سيودع البطولة، إذ لا بُد من خسارة أو تعادل الأردن في اللقاء مع فلسطين.
- وإذا حقق المنتخب الفلسطيني الفوز على الأردن بفارق كبير، وفي الوقت ذاته فاز الأخضر بهدف وحيد فقط فإنه فرصته للتأهل ستنتهي.
- وإذا انتصرت السعودية على المغرب بهدف نظيف فإنّ فوز فلسطين على الأردن يجب أن يكون بأقل من 4-0.
- ولا شك أن فرصة المملكة في التأهل تنتهي في حالة الخسارة من المغرب بغض النظر عن نتيجة لقاء الأردن وفلسطين.
قواعد التأهل في بطولة كأس العرب 2021
والتأهل في بطولة كأس العرب، يخضع إلى قواعد ولوائح متبعة، فالمتصدر والوصيف يتأهلان لكل مجموعة، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عددٍ النقاط، يتم حسم الأمر وفق المعايير التالية:
- النظر إلى فارق الأهداف.
- وعدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.
- كذلك، ينظر إلى نقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.
- ويتم النظر في فارق الأهداف خلال المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.
- والأهداف التي سجّلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.
- يتم خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي: بطاقة صفراء = -1، وبطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3، وبطاقة حمراء مباشرة = -4، وبطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5.
الوسوم
يهتم الملايين من متابعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، بالتعرف إلى فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021م المقامة في دولة قطر، وذلك قبل ساعات من اللقاء الذي يجمع الأخضر بالمنتخب المغربي المُتصدر حتى الآن للبطولة بحصوله على 6 نقاط، في مقابل نقطة واحدة لصقور المملكة.فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021
ومن قراءة نتائج المباريات السابقة للمنتخبات المشاركة في البطولة، نجد أن فرص المنتخب السعودي للتأهل إلى ربع النهائي كأس العرب 2021م، تتمثل في النقاط التالية:
- الفرصة صعبة ومعقدة أمام المنتخب السعودي للتأهل، لكن الخيار الوحيد أصبح في هزيمة المنتخب المغربي في المباراة المقرر إقامتها يوم غدٍ الثلاثاء.
- وللأسف، فإنه لو فاز المنتخب السعودي على المغرب، وانتصر الأردن – الذي فاز على الأخضر من قبل- على المنتخب الفلسطيني، فإن الأخضر سيودع البطولة، إذ لا بُد من خسارة أو تعادل الأردن في اللقاء مع فلسطين.
- وإذا حقق المنتخب الفلسطيني الفوز على الأردن بفارق كبير، وفي الوقت ذاته فاز الأخضر بهدف وحيد فقط فإنه فرصته للتأهل ستنتهي.
- وإذا انتصرت السعودية على المغرب بهدف نظيف فإنّ فوز فلسطين على الأردن يجب أن يكون بأقل من 4-0.
- ولا شك أن فرصة المملكة في التأهل تنتهي في حالة الخسارة من المغرب بغض النظر عن نتيجة لقاء الأردن وفلسطين.
قواعد التأهل في بطولة كأس العرب 2021
والتأهل في بطولة كأس العرب، يخضع إلى قواعد ولوائح متبعة، فالمتصدر والوصيف يتأهلان لكل مجموعة، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عددٍ النقاط، يتم حسم الأمر وفق المعايير التالية:
- النظر إلى فارق الأهداف.
- وعدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.
- كذلك، ينظر إلى نقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.
- ويتم النظر في فارق الأهداف خلال المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.
- والأهداف التي سجّلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.
- يتم خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي: بطاقة صفراء = -1، وبطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3، وبطاقة حمراء مباشرة = -4، وبطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5.
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