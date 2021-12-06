بعد تزايد إصابات أوميكرون.. إسرائيل تبحث إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - يجتمع خبراء وزارة الصحة فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، غدًا الثلاثاء، لبحث مسألة إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لهؤلاء الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، إضافة إلى تطعيم المتعافين، حسبما أفاد به تقرير لهيئة البث الإسرائيلى، اليوم الإثنين.





وحسبما ذكرت الهيئة الإسرائيلية، يأتى هذا الاجتماع تزامنًا مع ارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون في إسرائيل إلى 11 حالة مؤكدة. وكانت إسرائيل أعلنت منذ سبتمبر الماضى، عزمها على مناقشة إمكانية الحاجة لجرعة رابعة من اللقاحات، عندما صرح مدير عام وزارة الصحة نحمان آش، بأن إسرائيل تجرى استعدادات لضمان الحصول على إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لكورونا، لاستخدامها فى حال الحاجة إلى توزيع جرعة رابعة من اللقاحات. وقال مسؤولو الصحة الإسرائيلية إن "فعالية اللقاحات تضعف بعد 5 أشهر من إعطائها للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمرًا ضروريًا".

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