رئيس جنوب إفريقيا: إصابات أوميكرون تضاعفت 5 مرات والتطعيم هو الحل

وقال الرئيس رامافوزا، إنه "يشعر بخيبة أمل شديدة" من القيود التى تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان وإسرائيل وبريطانيا على الوافدين من دولته والدول الأخرى فى المنطقة، معتبرًا أن "النتيجة الوحيدة لحظر السفر ستكون زيادة الضرر بالبلدان المتضررة، وتقويض قدرتها على الاستجابة للوباء، وبالتالى التعافى".
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المتحور أوميكرون ظهر لدى أغلبية الحالات المصابة بفيروس كورونا على مدار الأسبوعين الماضيين، فى جوتنج، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى جنوب إفريقيا.
وأشارت المنظمة إلى أنه مع ذلك، فقد تم العثور على نفس السلالة فى بلدان فى مناطق أخرى من العالم، بما فى ذلك أوروبا.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، اعتبر أن قضية حظر السفر فى إفريقيا هى امتداد للظلم الذى تعرضت له القارة السمراء فى توزيع اللقاحات المضادة لجائحة كورونا.
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