إطلاق مشروع «تعزيز حوكمة الهجرة» بتمويل إسبانى

جدة - نرمين السيد - أطلقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، والسفير رامون خيل كاساريس، سفير إسبانيا فى مصر، مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى"، بمقر وزارة الخارجية، بحضور رؤساء وممثلين عن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة فى مصر، والسفارات الأجنبية، إضافة إلى ممثلى عدد من الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية.





ويعد المشروع استكمال للشراكة بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاتحاد الأوروبى، والتعاون الإسبانى، ويهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال حوكمة الهجرة، وتعزيز الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية فى مجال حوكمة الهجرة، بالإضافة إلى رفع الوعى بقضية الهجرة غير الشرعية من خلال القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية للتوعية بخطورتها.

وستشارك عدة جهات وطنية فى تنفيذ المشروع مثل وزارة القوى العاملة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع نظيراتها الإسبانية.

وأشارت السفيرة جبر إلى أن أنشطة المشروع يأتى وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 -2026 التى أعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية وخطة العمل الوطنية 2021 -2023، واستنادًا إلى الأولويات الوطنية.

وأضافت، بأن هذا المشروع الممول من الجانب الإسبانى، هو أحد المشروعات السبع ضمن برنامج "تعزيز الاستجابة لمواجهة تحديات الهجرة إلى مصر" فى إطار صندوق الطوارئ الأوروبى الخاص بإفريقيا.

وثمنت السفيرة نائلة جبر أهمية الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبى والجانب الإسبانى.

وأكد السفير الإسبانى على النمط المشترك للهجرة فى كل من مصر وإسبانيا، باعتبارهما من البلدان المصدرة والمستقبلة والعبور، وذكر أن المشروع سيبنى على هذا الطابع المشترك من أجل تبادل مثمر للخبرات.

وأضاف أن إسبانيا ملتزمة بالاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومن ثم، فهى تدعم هجرة العمالة الجيدة بوصفها مصدرا للازدهار بالنسبة للبلدان المصدرة والمستقبلة وتحارب تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومخاطر الهجرة غير الشرعية/ غير النظامية.

قال السفير كريستيان برجر، إن إطلاق هذا المشروع هو استكمال إيجابى وبناء للحوار الثالث بين الاتحاد الأوروبى ومصر بشأن الهجرة، والذى عُقد فى نوفمبر الماضى. وكانت إحدى النقاط الرئيسية التى تحدثت عنها المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون فى سياق حوار الهجرة، هى أن الهجرة ظاهرة طبيعية، ومن ثم فمن الأهمية بمكان تعزيز الإدارة المنظمة للهجرة، والتى يمكن أن تؤدى إلى وضع يعود بالنفع على كل من البلدان المستقبلة والمصدرة.

وستعمل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائى الدولى (AECID) بشكل مباشر مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لإقامة تعاون بين النظراء، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.