الجيش اليمنى يخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى في الجوف

جدة - نرمين السيد - فيما يواصل تحالف دعم الشرعية فى اليمن، خلال الفترة الأخيرة، ملاحقة ميليشيا الحوثى، حيث أعلن أمس الأحد، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ ووشة لتصنيع الألغام تابعة للميليشيا الإنقلابية، فى مدينة صنعاء، إضافة إلى تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا لاستهداف جنوب السعودية.

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