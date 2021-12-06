كلمة أبو الغيط فى افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة..

يطيب لى بداية أن أرحب بكم فى افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.. وأن أوجه التحية لهذا الجمع من رموز العدالة ورجال القانون والذى يعقد حضوريا هذه المرة، حيث نجتمع اليوم بعد حالة الإغلاق التى تسببت فيها جائحة كورونا قرابة السنتين.

واسمحوا لى أن أتقدم بالتهنئة لعبد الرشيد طبى وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتوليه رئاسة الدورة الحالية لمجلسكم الموقر متمنيا له التوفيق والنجاح.. كما أغتنم الفرصة لتقديم خالص الشكر لليلى جفال وزيرة العدل بالجمهورية التونسية على المجهودات المقدرة فى إدارة أعمال الدورة السابقة والحرص على تنفيذ قراراتها فى فترة لم تكن باليسيرة علينا جميعًا.

السيدات والسادة،

إن آليات التعاون القضائى الإقليمى والدولى، تمثل أدواتٍ فعالة فى مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التى تُجابه عالمنا العربى، وفى مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة.. وهنا، فإنه علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التى تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربى، وأيضاً على المستوى الوطنى.

لقد تعقدت الظاهرة الإرهابية فى عصرنا الراهن، وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وبحيث لم يعد ممكناً مواجهتها إلا عبر منهج شامل، واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمنى، مع أهميته البالغة، وإنما تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية... ولا شك أن النجاح فى مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة، وهنا فإننى أشدد على الإمكانيات الكبيرة التى تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فهذه الاتفاقيات تُشكل معًا منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب، وإنما أيضاً لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه.

وليس خافياً أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى، هى خطاب الكراهية.. الذى يمثل الرافعة السياسية والفكرية التى تُتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان، والحصول على التأييد المجتمعى لأيديولوجيتهم المتطرفة.. وهنا أشير إلى موضوع يُعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التى يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربى استرشادى لمنع خطاب الكراهية، وأقول فى عبارة واضحة إنه يجب علينا جميعًا مواجهة هذا الخطاب المدمر.. الخطاب الذى قاد إلى التفكيك والتفتيت، وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفاً مشروعًا.

السيدات والسادة،

إن الأمن الذى ننشده هو ذاك الذى يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة.. إن الأمن الذى نصبو إليه هو ذاك الذى يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهو ما يجعلنى أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب حيث أن التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم فى مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.

وأغتنم هذه الفرصة لدعوة وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطينى، والتى كان آخرها ما صدر مؤخرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة فى باحات الأقصى الشريف، وهى خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين فى كل العالم.

وختامًا لا يسعنى إلا أن أجدد شكرى لمجلسكم الموقر على ما يبذله من جهد وعطاء فى الاضطلاع بمهامه وأنشطته من أجل رفعة العمل العربى المشترك فى مجال العدل والقانون ومن أجل مواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التى تواجه هذه المنطقة ومن أجل الارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلى الآفاق التى تصبو إليها مجتمعاتنا.