البيشمركة تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا هجوم كركوك شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الأمين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، إن "حصيلة الهجوم الإرهابى الذى استهدف قوات البيشمركة فى منطقة قره سالم التابعة لناحية التون كوبرى بمحافظة كركوك، أسفرت عن استشهاد 4 عناصر من البيشمركة، وإصابة اثنين آخرين بجروح".
وأشار ياور إلى أنه "من بين الشهداء ضابط برتبة نقيب".
وكانت وزارة البيشمركة فى كردستان أعلنت فى وقت سابق من اليوم، سقوط شهداء وجرحى إثر هجوم لعصابات داعش الإرهابى فى قضاء التون كوبرى شمال محافظة كركوك، مؤكدة أنه تمت ملاحقة ومطاردة الإرهابيين وأن الأوضاع تحت السيطرة.
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