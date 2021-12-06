تايلاند تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية، قالت وزارة الصحة إنها رصدت أول إصابة بالمتحور أوميكرون لدى مسافر قادم من جنوب إفريقيا، كان قد دخل إلى تايلندا قبل أسبوع عبر إسبانيا.
وقال سوباكيت سيريلاك، المدير العام لإدارة العلوم الطبية، إن المسافر خضع أولا لاختبار فيروس كورونا فى 30 نوفمبر الماضى، وثبتت إصابته بفيروس كورونا اليوم التالى، كما ظهرت دلالة قوية على أن العدوى ناجمة عن متحور أوميكرون.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء اختبار ثان للمصاب يوم الجمعة الماضى، وتأكدت لديه نفس الإصابة بنسبة 99%.
ومع تسجيل الإصابة بالمتحور أوميكرون، تتصاعد المخاوف فى تايلندا التى أعادت فتح حدودها للسائحين من عشرات الدول مطلع الشهر الماضى، بعد آمال فى إنتعاش القطاع السياحى الذى عانى ركودًا طويلاً بسبب الجائحة.
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