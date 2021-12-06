السفير المصرى بالأردن يقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثانى

جدة - نرمين السيد - قدَّم السفير محمد سمير، سفير مصر الجديد لدى الأردن، أوراق اعتماده لجلالة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث نقل سفير مصر تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لشقيقه جلالة الملك عبد الله الثانى.





وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب الجانبان عن اعتزاز وتقدير مصر والأردن للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التى تربط بين البلدين قيادة وحكومة وشعبًا، وما تتسم به من عمق ومودة وتنسيق دائم فى مُختلف المجالات. كما أعرب الجانبان، المصرى والأردنى، عن ارتياحهما لمستوى التشاور القائم بشأن مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين ويُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين فى الرخاء والازدهار.

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