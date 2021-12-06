العراق يستعيد قرية فى كركوك بعد سيطرة داعش عليها

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المصادر إن قوات النخبة فى وزارة الداخلية العراقية ومقاتلى البيشمركة الكردية تمكنوا فى ساعة مبكرة من فجر الإثنين، من السيطرة على قرية لهيبان، على الرغم من أن المسلحين قاموا بتفخيخ بعض المنازل بعبوات ناسفة.
وأوضحت المصادر الأمنية العراقية أن مسلحى داعش قتلوا فى هجوم منفصل، أمس الأحد، أربعة جنود من البيشمركة ومدنى، وأصابوا 6 آخرين، عندما هاجموا قرية قره سالم فى شمال العراق.
وأشار عقيد من البيشمركة إلى أن مقاتلى داعش ينتهجون أسلوب الكر والفر فى هجمات ليلية على مواقع القوات الكردية، مضيفًا "أنهم يتجنبون البقاء على الأرض لفترة طويلة، وجرى إرسال المزيد من التعزيزات إلى المنطقة لمنع المزيد من الهجمات".
وقال مصدران أمنيان عراقيان، إن القوات العراقية ومقاتلى البيشمركة عززوا قواتهم فى المنطقة التى وقعت فيها الهجمات، اليوم الإثنين، كما تم الدفع بطائرات هليكوبتر عسكرية عراقية لمطاردة المسلحين.
وتقع القريتان فى منطقة نائية، حيث يستهدفها تنظيم داعش بهجمات منتظمة، بينما تقع القرية بالقرب من طريق سريع يربط أربيل بمدينة كركوك.
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