بسبب الغنوشى.. انقسام حركة النهضة الإخوانية فى تونس

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، عن انقسام فى حركة النهضة الإخوانية، مؤكدة أن أعضاء الحركة علقوا عضويتهم لحين رحيل زعيم النهضة راشد الغنوشى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت قوى سياسية فى تونس جددت مطالبها للرئيس قيس سعيد، باتخاذ إجراءات عاجلة فى ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مشددين على ضرورة حل جميع الأحزاب التى تندرج فى قائمة التمويلات الخارجية، وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية.

وفى لقاء تلفزيونى، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبى، زهير حمدى، إن حدة الخطابات الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها، تأتى فى إطار "خوض حرب نفسية لإثبات تواصل وجودهم"، قائلا: "يجب أن يفهموا أن مشروعهم انتهى"، لافتًا إلى أن قيادات الإخوان على علم بأن الفترة القريبة القادمة ستشهد إجراءات وقرارات لمحاسبتهم، سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.

واعتبر حمدى أن الإخوان "يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التى قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذى يصل إلى الحل والعقوبات السجنية"، لافتًا إلى أن ذلك هو "مصدر التصعيد والابتزاز، وهدفهم محاولة الإفلات من العقاب".