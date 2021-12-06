موعد مباراة السعودية والمغرب في بطولة كأس العرب 2021 وتردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات

ننشر موعد مباراة السعودية والمغرب في بطولة كأس العرب 2021 وتردد قناة beIN SPORTS HD 2 على القمر الصناعي نايل سات حيث يخوض منتخب السعودية والمغرب المباراة الأخيرة في الجولة الثالثة من كأس العرب 2021, امام نظيره السعودي، بعدما فاز منتخب المغرب علي المنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني علي التوالي، بنتيجة حاسمة 4 أهداف مقابل لاشيئ في المبارتين، وتعادل منتخب السعودية مع فلسطين بهدف لهدف في الجولة الثانية.

موعد مباراة السعودية والمغرب في بطولة كأس العرب 2021

ويحل موعد مباراة السعودية والمغرب في بطولة كأس العرب 2021 في يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر الجاري 2021 , وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الدار البيضاء ، وفي تمام الساعة الخامسة مساءآ بتوقيت القاهرة ، وذلك علي ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة .

موقف المغرب قبل مباراة السعودية في كأس العرب 2021

وأصبح رصيد المنتخب المغربي 6 نقاط، قبل انطلاق مباراة السعودية والمغرب في البطولة العربية 2021.

وحقق المنتخب السعودي التعادل مع نظيره المنتخب الفلسطيني.

بعدما تلقت فلسطين الهزيمة من المنتخب الأردني في الجولة الأولى من كأس العرب 2021 .

الأول.. المنتخب المغربي – 6 نقاط

الثاني.. المنتخب الأردني – 3 نقاط

الثالث.. المنتخب السعودي – نقطة واحدة

الرابع.. المنتخب الفلسطيني – نقطة واحدة .

حراسة المرمى: اللاعب أنس زنيتي. الدفاع: كلا من اللاعبين: بدر بانون – سفيان بوفتيني – محمد شيبي – محمد الناهيري. الوسط: كلا من اللاعبين : يحيى جبران – وليد الكارتي – عبد الإله حافيظي. أشرف بن شرقي – إسماعيل الحداد – وليد أزارو

حراسة المرمى: اللاعب زيد البواردي الدفاع: كلا من اللاعبين: سليمان هزازي – مشعل صبياني – وليد الأحمر – نواف بوسل الوسط: كلا من اللاعبين: سعود عبد الحميد – عبد الله رديف – حامد الغامدي. الهجوم: كلا من اللاعبين: علي مجرشي – فراس البريكان – محمد القحطاني.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2021التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد السعوديةالتشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد المغرب

قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات.

التردد: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11547.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد: 11585.

معامل الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمغرب لكأس العرب 2021تردد قناة beI SPORTS HD 1 على سهيل ساتتردد قناة beIN SPORTS HD 2تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على القمر الصناعي سهيل سات