حرر الفنان المصري محمد عادل إمام محضرا في الشرطة، ضد القائم على إدارة صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكشف مصدر تفاصيل الخلاف بين الفنان والقائم على إدارة صفحته، قائلا لموقع "دوت الخليج" إن الأخير رفض إعطاءه رمز الدخول "باسوورد" الخاص بالصفحة بسبب طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهريا.
وأكد المصدر أن محامي محمد عادل إمام حرر محضرا ضد مدير الصفحة.
ومن ناحية أخرى، يستعد نجل "الزعيم" لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عمّهم"، حسبما أعلن على صفحته الرسمية على تطبيق "إنستغرام".
وكانت آخر أفلام إمام هو "لص بغداد"، الذي شاركه بطولته فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل.
كما شارك الفنان المصري في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "النمر" الذي حقق خلاله نجاحا كبيرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء قانوني من محمد عادل إمام ضد "مدير صفحته على فيسبوك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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