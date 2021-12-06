فنلندا تخطط لصفقة مقاتلات إف 35 بقيمة 11 مليار دولار

وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، سيتم بموجب الصفقة استبدال طائرات حربية تقترب من الخروج من الخدمة، والتى تعد أساسية للدفاع عن الحدود مع روسيا، حسبما نقلت تقارير إعلامية محلية.
وبحسب الوكالة، نقلت صحيفة "إلتالهتى" الفنلندية عن عدد من المصادر الدفاعية والأمنية التى لم يكشف عنها، أنه سيتم شراء أسطول من طائرات "إف35"، نظرًا لقدرتها وعمرها الافتراضى الطويل المتوقع. كما تشمل الصفقة أيضاً أنظمة أسلحة وأجهزة استشعار ومعدات دعم ومهام مثل التدريب.
وأكدت الصحيفة أن "قوات الدفاع قدمت الاقتراح إلى وزارة الدفاع، وأن الاقتراح لاقى تأييدًا من الوزارة ومن كبار صناع السياسة الخارجية".
وأشارت "بلومبرج" إلى أن اختيار طائرات لوكهيد مارتن الحربية ستعمل على التوفيق بين الدولة الاسكندنافية، فنلندا، وبين الولايات المتحدة لعقود قادمة من خلال التعاون الصناعى الذى يمثل ما يقرب من ثلث تكلفة الصفقة.
وأمضت فنلندا، عضو الناتو، 5 سنوات ماضية فى محاولات لاختيار مقاتلات جديدة تتمتع بقدرات جو-أرض، وجو-بحر للدفاع عن حدودها الممتدة بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، فى محاولة لردع أى عدوان من جارتها الشرقية.
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