جزر فيجى ترصد أول حالتين من متغير كورونا أوميكرون

جدة - نرمين السيد - سجلت جزر فيجى، اليوم الإثنين، أول حالتين من متغير فيروس كورونا "أوميكرون" لشخصين سافرا من نيجيريا عبر رحلة طيران فيجى من هونج كونج فى 25 نوفمبر الماضى، وتم التأكد من إصابتهما أثناء وجودهما فى الحجر الصحى بمتغير أوميكرون.





ونقلت صحيفة فيجى لايف المحلية عن السكرتير الدائم للصحة، الدكتور جيمس فونج قوله "إن عينات الركاب الذين وصلوا من الدولة الأفريقية وتم تسجيل إيجابية نتائجهم أثناء الحجر الصحى، يتم إرسالها إلى المختبر المرجعى فى أستراليا من أجل تتبع التسلسل الجينى".

وأضاف أن المسافرين الذين أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا دخلا منشأة الحجر الصحى الحدودية المعينة من قبل الحكومة فور وصولهما إلى فيجى، ولم تظهر عليهما أعراض حاليًا، وتم تطعيمهما بالكامل.

وأظهر طاقم الخطوط الجوية الفيجية والركاب المرافقون للرحلة، نتائج سلبية مرتين على الأقل.

كما أكد السكرتير الدائم للصحة، أنه إذا كان المتغير قابلاً للانتقال بدرجة كافية، فإن الإجراءات الصارمة للحدود والمجتمع ستؤخر فقط الدخول الحتمى وانتشار المتغيرات الحالية والمستقبلية لفيروس كورونا، خاصة وأن المتغير ينتشر فى بعض البلدان الشريكة للسفر لدى بلاده.

واختتم بقوله : "لحماية أنفسنا وأحبائنا وبلدنا، يجب علينا جميعًا التطعيم عندما يحين دورنا .. وحتى مع مستويات التطعيم المرتفعة لدينا، يجب أن نحافظ على الإجراءات الاحترازية و قواعد التباعد الآمنة لمنع تفشى فيروس كورونا".