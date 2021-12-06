التحالف: مقتل 280 حوثيًا وتنفيذ 47 عملية فى مأرب خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، مقتل ما يزيد على 280 عنصرًا من ميليشيات الحوثى فى أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد، حسبما أفادت أنباء عاجلة لقناة "العربية"، منذ قليل.





وفى بيان له، أعلن التحالف أنه نفذ أكبر عملية استهداف للميليشيات الإنقلابية فى مأرب بـ47 عملية فى غضون الـ 24 ساعة الماضية. كما أشار التحالف إلى أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.

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