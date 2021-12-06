الهند: تعاوننا مع روسيا ليس موجهًا ضد أحد

جدة - نرمين السيد - وفى اجتماع مع نظيره الروسى سيرجى شويجو، قال سينج: "نحن نقدر دعم روسيا القوى للهند. وتعاوننا الوثيق ليس موجهاً ضد دول أخرى، ونأمل أن يؤدى تعاوننا إلى السلام والازدهار فى المنطقة بأكملها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

وأضاف سينج: "بعد هذا الاجتماع مباشرة، سيكون لدينا أول حوار وزارى 2+2 بين الهند وروسيا حول القضايا السياسية والدفاعية"، موضحًا أن "هذه مبادرة خاصة قررها قادة البلدين فى إشارة إلى أهمية العلاقات الثنائية".

وبحسب الوكالة، وصل شويجو إلى نيودلهى، أمس الأحد، برفقة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قبل وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يلتقى بوتين برئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، مساء اليوم، خلال زيارة رسمية بمناسبة القمة الثنائية السنوية الـ 21 بين البلدين، لإجراء محادثات دفاعية واستراتيجية رفيعة المستوى.

ومن المرتقب أن يوقع البلدان عشرات الاتفاقيات الثنائية فى مختلف المجالات، لا سيما فى مجالى الدفاع والتجارة، حيث أثار إمداد الهند بصواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات، سلسلة من انتقادات أمريكية، وسط تحذير من العقوبات المحتملة.