روسيا تسجل أول إصابتين بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك، إن المصابين قادمان من جنوب إفريقيا، مضيفة أنه تأكدت إصابة عشرة أشخاص بكورونا، بعد عودتهم من جنوب إفريقيا مؤخرًا، وأن الفحوصات تتواصل لمعرفة السلالات المصاب بها الآخرون.

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