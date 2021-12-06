هونج كونج: إصابة شخصين بمتحور أوميكرون رغم حصولهما على اللقاح

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل، أعلنت المقاطعة التابعة للصين، أن المصابين يخضعان للحجر الصحى فى الوقت الحالى. وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد حذر فى وقت سابق من اليوم الإثنين، من تضاعف حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" إلى خمسة أضعاف، مشددا على أن زيادة رفع نسبة التطعيم هى الأداة الرئيسة لمكافحة المتحور الجديد.

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