“الإحداثيات”.. تردد قناة بين سبورت beIN Sports المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم في كأس العرب 2021

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم مجانًا عبر قناة بين سبورت beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. سنتعرف على تردداتها في هذا المقال. حيث تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية المفتوحة مباراة العراق وقطر اليوم مجانًا دون تشفير. إضافة إلى ذلك فقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت في وقت سابق عن بثها لكافة مباريات كأس العرب بشكل مجاني لهذا الموسم. وذلك حتى يتمكن متابعي المنتخبات العربية من متابعة أحداث البطولة دون الحاجة إلى اشتراك شهري. وهو الأمر الذي زاد من نسبة البحث عن تردد قناة بين سبورت خلال الوقت الحالي. لذا نتعرف في السطور التالية على القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. تعتبر محل اهتمام الكثير من جماهير أسود الرافدين قبل انطلاق موعد المباراة الذي يأتي في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر. وفي تمام الساعة الحادية عشر 11:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات. فيما سيتم إذاعة المباراة رسميًا من خلال قناة بين سبورت beIN Sports HD 2 وقناة بين سبورت beIN Sports HD 1. وفيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11084 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11054 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11585 (V)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11919 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 5/6