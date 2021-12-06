أخبار اليمن : طلاب الطب البشري بجامعة الحكمة ينظمون المخيم الطبي لدعم مرضى الثلاسيميا بصنعاء

طلاب الطب البشري بجامعة الحكمة ينظمون المخيم الطبي لدعم مرضى الثلاسيميا بصنعاءنظم طلاب الطب البشري بجامعة الحكمة بالتعاون مع الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي والمركز الوطني لنقل الدم وابحاثه ومركز مختبرات الصحة العامة المركزية اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء المخيم الطبي السابع لدعم مرضى الثلاسيميا تحت عنوان: (صحتك تهمنا).

وفي الفعالية ، التي اقيمت برعاية عميد كلية الطب البشري الاستاذ الدكتور/ لطفي المقطري، وتحت اشراف الاستاد الدكتور/ رضوان أحمد النجار، تحدث القائمون على المخيم بأنه يأتي انطلاقا من الجانب الإنساني تجاه المكلومين من مرضى تكسرات الدم الوراثي والتوعية المجتمعية بأهمية التبرع بالدم لانقاد المصابين بهذا المرض وتخفيف معاناتهم النفسية والمعنوية .

وأشاروا إلى أن هذه الفعالية تأتي أيضا ضمن انشطة ومهام الجامعة لخدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا الوراثي والتوعية بأهمية اجراء الفحص الطبي قبل الزواج للوقاية من امراض الدم الوراثية التي تصيب الاطفال .

وقالوا إن المخيم سيتضمن أيضا زيارات ميدانية وتقديم مواد غذائية وعلاجية لمرضى الثلاسيميا المسجلين لدى الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيما ، اضافة الى تنفيذ حملة تبرع بالدم لصالح المرضى.

واعتبروا أن المخيم الطبي يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية تجاه مرضى تكسرات الدم الوراثي والمنجلي الثلاسيميا، وحث المجتمع على تقديم سبل العون والمساعدة لهذه الشريحة التي تعاني من تدهور في حياتهم الصحية نتيجة نقص العلاجات والدم التي يحتاجونها بصورة دائمة.

وشددوا على ضرورة التوعية لأفراد المجتمع بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج للوقاية من الأمراض الوراثية التي تصيب الأطفال.

