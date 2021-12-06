فلسطين: إسرائيل تواصل اقتطاع أموال الضرائب

وفى مستهل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية، أوضح اشتيه أن قيمة هذه الاقتطاعات عن الشهر الماضى بلغت نحو 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل دفعات تم صرفها لأسر القتلى والأسرى الفلسطينيين.
وأضاف اشتية أنه "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية ما يجرى من إرهاب وجرائم قتل بدم بارد" بحق الفلسطينيين، محذرًا من "تداعيات خطيرة لإرهاب الدولة المنظم الذى يمارسه المستوطنون وجنود الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية، والذى يترافق مع الانتهاكات للمقدسات فى القدس والخليل".
ونوه رئيس الوزراء الفلسطينى إلى "تزايد عمليات البناء الاستيطانى، فى وقت يمارس المستوطنون إرهابهم والجيش الإسرائيلى يحميهم من جهة، ويعاقب المعتدى عليهم من جهة أخرى، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".
كما أعرب اشتية عن ترحيبه وتفاؤله بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، بأغلبية 129 صوتًا لصالح قرار يؤكد على أهمية القدس ومكانتها الدينية والقانونية والتاريخية.
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