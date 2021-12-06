لاتفيا ترصد أول حالتين من متغير كورونا أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "ليتل" اللاتفية أن الاختبار أظهر أن العينات لا تتوافق مع متغير دلتا للفيروس، و بعد إجراء المزيد من الأبحاث للكشف عن تسلسل الفيروس ، أظهر تطابقًا مع سلالة "أوميكرون".

وتم إبلاغ النتائج إلى مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فيما حثت لاتفيا مواطنيها على توخى الحذر .