لاتفيا ترصد أول حالتين من متغير كورونا أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "ليتل" اللاتفية أن الاختبار أظهر أن العينات لا تتوافق مع متغير دلتا للفيروس، و بعد إجراء المزيد من الأبحاث للكشف عن تسلسل الفيروس ، أظهر تطابقًا مع سلالة "أوميكرون".
وتم إبلاغ النتائج إلى مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فيما حثت لاتفيا مواطنيها على توخى الحذر .
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