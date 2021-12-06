الأمم المتحدة تندد بالحكم الصادر ضد زعيمة ميانمار سو تشى

جدة - نرمين السيد - استنكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، الحكم الذى أصدره النظام العسكرى الحاكم فى ميانمار بحق الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشى، والتى حوكمت بالسجن 4 سنوات فى وقت سابق من اليوم.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، اعتبرت باشليه أن الحكم على سو تشى "فى محاكمة ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش مدفوع سياسيًا". كما أشارت المفوضة الأممية إلى أن هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان الزعيمة السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام من الحرية، لكنها "تغلق ايضًا باب الحوار السياسى" الدولى مع النظام الحالى فى ميانمار.

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