“شغال” رابط التسجيل في البطاقة التمويلية للتقديم على بطاقة الدعم IMPACT الشروط طريقة التسجيل والموعد

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية السيد هكنور حجار، عن تفعيل رابط التسجيل في البطاقة التمويلية البنانية، بداية من الأربعاء الأول من ديسمبر عبر موقع impact، لجميع الأسر البنانية التي تعاني ظروف صعبة ولا تستفيد من الدعم الحكومي، وقال أن الحكومة تستهدف تقديم 150 ألف أسرة ورعاية 87 ألف طفل في المدارس، من دفع مصروفاتهم وتقديم 300 دولار لكل طفل في العام، للمساعدة في تكاليف التعليم، ودعا الوزير الأسر القادرة إلي عدم التسجيل وترك الفرصة للمحتاجين والمستحقين، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكترونية.

توضيح هام

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية البنانية أنه لا يوجد أي تدخل بشري في عملية تحديد المستحقين للدعم، وأن عملية تحديد المستحقين تتم إلكترونياً لمزيد من الشفافية، حتى يتأكد كل مواطن أنه لم يظلم في تحديد مدى أستحقاقه للدعم، ثم بعد تحديد المستحقين سوف تقوم الوزارة بعمل بحث ميداني على أرض الواقع، وزيارة الأسر للتأكد من أستحقاقهم.

الدخول على رابط daem.impact.gov.lb .

. تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور.

التأكيد بالموافقة على الالتزام القانوني.

النقر على دخول وملء أستمارة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

الضغط على تأكيد الطلب وإرساله للدراسة ومتابعة نتيجة الطلب.

مرحلة تسجيل الطلب إلكترونياً على الرابط السابق ذكره. مرحلة دراسة الطلب وتحديد مدى أستحقاق مقدم الطلب من عدمه. إبلاغ رب الأسرة بقيمة الدعم بعد تحديد أستحقاقه للدعم. تحويل مبلغ الدعم إلي حساب مقدم الطلب في البنوك والمصارف البنانية.

عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم. الخط الساخن 1747 على مدار الساعة. الذهاب إلى مقار مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية. التوجه إلي مركز الجمعيات “NGOS”.

بطاقة الهوية البنانية لكل فرد من الأسرة.

صورة طبق الأصل من جواز السفر إن وجد.

معلومات عن الحسابات البنكية لكل أفراد الأسرة.

صورة من الموافقة على رفع السرية من الحسابات البنكية.

دفاتر تسجيل السيارات لكل فرد من الأسرة.

رقم ضريبة الدخل إن وجد.

رابط التسجيل في البطاقة التمويليةمراحل تنفيذ برنامج البطاقة التمويليةطرق التواصل مع الحكومة البنانية عن البرنامجالمستندات المطلوب رفعها على موقع التسجيلمنصة IMPACT

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى لتقديم برنامجين للدعم في وقت واحد البرنامج الأول

برنامج شبكة دعم للحماية الاجتماعية ممول من البنك الدولي

يقدم دعم 20 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة بحد أقصى 6 أفراد للأسرة الواحدة.

برنامج البطاقة التمويلية ويقدم 25 دولار لكل فرد من الأسرة بحد أقصى 126 دولار للأسرة تزيد 15 $

تزيد بقيمة 15 دولار لكل فرد من الأسرة المستحقة للدعم يتخطى عمرة 64 عام.

وزارة الشئون الاجتماعية البنانية

وزارة الشئون الاجتماعية البنانية، هي من أهم الوزارات في الحكومة البنانية في الوقت الراهن، فهي الوزارة التي تهتم بدعم المواطن البسيط، وتقدم له المساعدة حتى يستطيع تحمل أعباء الحياة، وزارة الشئون البنانية تحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء البناني، ويقدم لها كافة المبالغ التي تطلبها لكي تستطيع تأدية مهامها.