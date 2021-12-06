“شغال” رابط التسجيل في البطاقة التمويلية للتقديم على بطاقة الدعم IMPACT الشروط طريقة التسجيل والموعد

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية السيد هكنور حجار، عن تفعيل رابط التسجيل في البطاقة التمويلية البنانية، بداية من الأربعاء الأول من ديسمبر عبر موقع impact، لجميع الأسر البنانية التي تعاني ظروف صعبة ولا تستفيد من الدعم الحكومي، وقال أن الحكومة تستهدف تقديم 150 ألف أسرة ورعاية 87 ألف طفل في المدارس، من دفع مصروفاتهم وتقديم 300 دولار لكل طفل في العام، للمساعدة في تكاليف التعليم، ودعا الوزير الأسر القادرة إلي عدم التسجيل وترك الفرصة للمحتاجين والمستحقين، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكترونية.توضيح هام
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية البنانية أنه لا يوجد أي تدخل بشري في عملية تحديد المستحقين للدعم، وأن عملية تحديد المستحقين تتم إلكترونياً لمزيد من الشفافية، حتى يتأكد كل مواطن أنه لم يظلم في تحديد مدى أستحقاقه للدعم، ثم بعد تحديد المستحقين سوف تقوم الوزارة بعمل بحث ميداني على أرض الواقع، وزيارة الأسر للتأكد من أستحقاقهم.رابط التسجيل في البطاقة التمويلية
- الدخول على رابط daem.impact.gov.lb.
- تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور.
- التأكيد بالموافقة على الالتزام القانوني.
- النقر على دخول وملء أستمارة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.
- الضغط على تأكيد الطلب وإرساله للدراسة ومتابعة نتيجة الطلب.
- مرحلة تسجيل الطلب إلكترونياً على الرابط السابق ذكره.
- مرحلة دراسة الطلب وتحديد مدى أستحقاق مقدم الطلب من عدمه.
- إبلاغ رب الأسرة بقيمة الدعم بعد تحديد أستحقاقه للدعم.
- تحويل مبلغ الدعم إلي حساب مقدم الطلب في البنوك والمصارف البنانية.
- عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم.
- الخط الساخن 1747 على مدار الساعة.
- الذهاب إلى مقار مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.
- التوجه إلي مركز الجمعيات “NGOS”.
- بطاقة الهوية البنانية لكل فرد من الأسرة.
- صورة طبق الأصل من جواز السفر إن وجد.
- معلومات عن الحسابات البنكية لكل أفراد الأسرة.
- صورة من الموافقة على رفع السرية من الحسابات البنكية.
- دفاتر تسجيل السيارات لكل فرد من الأسرة.
- رقم ضريبة الدخل إن وجد.
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى لتقديم برنامجين للدعم في وقت واحد البرنامج الأول
برنامج شبكة دعم للحماية الاجتماعية ممول من البنك الدولي
يقدم دعم 20 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة بحد أقصى 6 أفراد للأسرة الواحدة.
برنامج البطاقة التمويلية ويقدم 25 دولار لكل فرد من الأسرة بحد أقصى 126 دولار للأسرة تزيد 15 $
تزيد بقيمة 15 دولار لكل فرد من الأسرة المستحقة للدعم يتخطى عمرة 64 عام.وزارة الشئون الاجتماعية البنانية
وزارة الشئون الاجتماعية البنانية، هي من أهم الوزارات في الحكومة البنانية في الوقت الراهن، فهي الوزارة التي تهتم بدعم المواطن البسيط، وتقدم له المساعدة حتى يستطيع تحمل أعباء الحياة، وزارة الشئون البنانية تحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء البناني، ويقدم لها كافة المبالغ التي تطلبها لكي تستطيع تأدية مهامها.
الوسوم
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية السيد هكنور حجار، عن تفعيل رابط التسجيل في البطاقة التمويلية البنانية، بداية من الأربعاء الأول من ديسمبر عبر موقع impact، لجميع الأسر البنانية التي تعاني ظروف صعبة ولا تستفيد من الدعم الحكومي، وقال أن الحكومة تستهدف تقديم 150 ألف أسرة ورعاية 87 ألف طفل في المدارس، من دفع مصروفاتهم وتقديم 300 دولار لكل طفل في العام، للمساعدة في تكاليف التعليم، ودعا الوزير الأسر القادرة إلي عدم التسجيل وترك الفرصة للمحتاجين والمستحقين، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكترونية.توضيح هام
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية البنانية أنه لا يوجد أي تدخل بشري في عملية تحديد المستحقين للدعم، وأن عملية تحديد المستحقين تتم إلكترونياً لمزيد من الشفافية، حتى يتأكد كل مواطن أنه لم يظلم في تحديد مدى أستحقاقه للدعم، ثم بعد تحديد المستحقين سوف تقوم الوزارة بعمل بحث ميداني على أرض الواقع، وزيارة الأسر للتأكد من أستحقاقهم.رابط التسجيل في البطاقة التمويلية
- الدخول على رابط daem.impact.gov.lb.
- تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور.
- التأكيد بالموافقة على الالتزام القانوني.
- النقر على دخول وملء أستمارة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.
- الضغط على تأكيد الطلب وإرساله للدراسة ومتابعة نتيجة الطلب.
- مرحلة تسجيل الطلب إلكترونياً على الرابط السابق ذكره.
- مرحلة دراسة الطلب وتحديد مدى أستحقاق مقدم الطلب من عدمه.
- إبلاغ رب الأسرة بقيمة الدعم بعد تحديد أستحقاقه للدعم.
- تحويل مبلغ الدعم إلي حساب مقدم الطلب في البنوك والمصارف البنانية.
- عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم.
- الخط الساخن 1747 على مدار الساعة.
- الذهاب إلى مقار مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.
- التوجه إلي مركز الجمعيات “NGOS”.
- بطاقة الهوية البنانية لكل فرد من الأسرة.
- صورة طبق الأصل من جواز السفر إن وجد.
- معلومات عن الحسابات البنكية لكل أفراد الأسرة.
- صورة من الموافقة على رفع السرية من الحسابات البنكية.
- دفاتر تسجيل السيارات لكل فرد من الأسرة.
- رقم ضريبة الدخل إن وجد.
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى لتقديم برنامجين للدعم في وقت واحد البرنامج الأول
برنامج شبكة دعم للحماية الاجتماعية ممول من البنك الدولي
يقدم دعم 20 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة بحد أقصى 6 أفراد للأسرة الواحدة.
برنامج البطاقة التمويلية ويقدم 25 دولار لكل فرد من الأسرة بحد أقصى 126 دولار للأسرة تزيد 15 $
تزيد بقيمة 15 دولار لكل فرد من الأسرة المستحقة للدعم يتخطى عمرة 64 عام.وزارة الشئون الاجتماعية البنانية
وزارة الشئون الاجتماعية البنانية، هي من أهم الوزارات في الحكومة البنانية في الوقت الراهن، فهي الوزارة التي تهتم بدعم المواطن البسيط، وتقدم له المساعدة حتى يستطيع تحمل أعباء الحياة، وزارة الشئون البنانية تحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء البناني، ويقدم لها كافة المبالغ التي تطلبها لكي تستطيع تأدية مهامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “شغال” رابط التسجيل في البطاقة التمويلية للتقديم على بطاقة الدعم IMPACT الشروط طريقة التسجيل والموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.