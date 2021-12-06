جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بدولة الهند، واصفًا إياها بأنها "قوة كبرى"، وذلك لدى وصوله إلى العاصمة نيودلهى، فى زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون فى مجال الطاقة بين البلدين، حسبما نقلت "فرانس برس".





وبحسب الوكالة، قال بوتين فى تصريحات لوسائل الإعلام فور وصوله إلى الهند، وقبل محادثاته مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى: "نعتبر الهند قوة كبرى، دولة صديقة، وصديق موثوق". وتهدف الزيارة البارزة إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون فى مجال الطاقة بين الحليفين التقليديين روسيا والصين، فى حين تتقرب واشنطن من نيودلهى. وكان وزير الدفاع الهندى راجناث سينج، شدد فى وقت سابق من اليوم الإثنين، على أن التعاون الدفاعى لبلاده مع روسيا ليس "موجهًا ضد دول أخرى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين من نيودلهى: الهند قوة كبرى وصديق موثوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.