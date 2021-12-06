تبون يستقبل الرئيس الفلسطينى بمقر الرئاسة الجزائرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن".



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن". وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس وصل أمس الأحد، إلى الجزائر فى زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام .

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