إعلان التشكيل الوزارى للحكومة الألمانية المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار الألمانى المقبل، المنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطى، أولاف شولتس، تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، والتى يشترك فى تشكيلها الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر.





وبحسب التشكيل الجديد، تتولى رئيسة حزب الخضر انالينا بيربوك حقيبة الخارجية، بينما سيتولى زعيم الحزب روبرت هابيك، منصبى نائب المستشار ووزير شؤون الاقتصاد وحماية المناخ، فيما ستذهب وزارة الأسرة للسياسية آنه شبيغل، ووزارة البيئة لشتيفى ليمكه، ووزارة الزراعة لجيم أوزدمير.

أما الحزب الديمقراطى الحر فقد اختار كريستيان ليندنر رئيس الحزب لمنصب وزير المالية، وفولكر فيسينج لوزارة النقل، وماركو بوشمان لوزارة العدل، وبيتينا شتارك-فاتسينجر لوزارة التعليم.

فيما ستشغل الاشتراكية المنحدرة من ولاية هيسن، نانسى فيزر، وزارة الداخلية، وستشغل وزيرة العدل والأسرة فى الحكومة المنتهية ولايتها، كريستينا لامبرشت، منصب وزيرة الدفاع، وستذهب وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية لسفينيا شولتسه من الحزب الاشتراكى الديمقراطى.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطى الحر اختار خبير الشؤون الصحية فى الحزب، كارل لاوترباخ (85 عاما)، ليشغل منصب وزير الصحة، والذى سيخلف الوزير الحالى المنتمى للحزب المسيحى الديمقراطى، ينس شبان، فى خضم ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

يذكر أن الحكومه الألمانية القادمة ستضم تسعة رجال وثمان نساء تحت قياده المستشار الألمانى الاشتراكى المقبل، والذى من المقرر أن يعقد البرلمان الألمانى جلسة يوم الأربعاء المقبل، لانتخابه مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنجيلا ميركل، ما يدشن عمل الحكومة الجديدة رسميا.