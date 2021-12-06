رئيس بلدية نيويورك يفرض التطعيم الإلزامى على موظفى القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وقال خبير الأمراض المعدية فى أمريكا أنتونى فاوتشى، أمس الأحد، إنه لم يثبت بعد أن المتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا خطير.

وأضاف فاوتشى "نعيد النظر بحظر السفر الذى فرض على 8 دول جنوب إفريقية بسبب متحور أوميكرون".

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض فى أمريكا، أن سلالة أوميكرون تنتشر فى 15 ولاية أمريكية.