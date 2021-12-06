وزير الداخلية اللبنانى يؤكد ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لضبط الحدود والمطار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له عقب اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحل الإشكالات التى حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى، وذلك بحضور وزراء الدفاع العميد موريس سليم والداخلية بسام مولوى والخارجية عبدالله بو حبيب والزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان والمدير عام الجمارك ريمون خورى.
وقال مولوى: "المطلوب منا اجراءات سريعة وجدية"، مشددا على أن الحكومة ستتخذ إجراءات متلاحقة فى هذا المجال، وسيكون هناك إجتماعات متكررة بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتى من أجل المتابعة اليومية لهذا الأمر، موضحا أن الحكومة ستقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تريد أن تحدث مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان.
وأضاف: "إجتمعنا اليوم بدعوة من الرئيس ميقاتى لمتابعة موضوع حل الإشكالات التى تهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى، نحن لم نأت إلى هذا الإجتماع من أجل القيام بدراسة اقتصادية أو لتشجيع الصناعة اللبنانية، فهذان الموضوعان يوليهما دولة الرئيس الاهتمام الكافى".
وأوضح "مولوى"، أن هناك عملية تهريب كبتاجون تم إحباطها بالأمس والقبض على المتورطين فيها، مؤكدا أن هناك ضبطيات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أى شركة تتورط بعملية تهريب المخدرات سيسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيعلن عنها.
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