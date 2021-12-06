السفارة الأميركية: يتوجب على أي مسافر للولايات المتحدة إحضار نتيجة فحص سلبية

دوت الخليج :- أعلنت السفارة الأميركية في عمان بأنه يتوجب على أي مسافر إلى الولايات المتحدة جوا إحضار نتيجة فحص سلبية لكوفيد - 19، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقالت، عبر حسابها على موقع تويتر، "اعتباراً من 6 كانون الأول يجب على جميع المسافرين جواً إلى الولايات المتحدة بغض النظر عن حالة التطعيم أو الجنسية إظهار اختبار COVID-19 السلبي الذي تم إجراؤه قبل يوم واحد من السفر إلى الولايات المتحدة".

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