الخرابشة: موافقة مبدئية لنقل الغاز القطري للبنان عبر الأردن

دوت الخليج - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الجانب اللبناني طلب من الأردن السماح بمرور الغاز القطري عبر أراضيه للجانب السوري وصولا إلى لبنان.
وأضاف الخرابشة، في تصريحات ، أنّ لبنان طلب نقل الغاز المسال القطري من خلال البنية التحتية في العقبة، لافتا إلى أن الأردن رد بموافقته المبدئية.
وأشار إلى أن الأردن أبلغ الجانب اللبناني أنّه سيقوم بدراسة الكميات التي يريد نقلها ولكن من حيث المبدأ لا يوجد أية مشاكل.
ونوه إلى أنّه في حال حصول اتفاق بين لبنان مع أية جهة فإن الأردن مستعد لدراسة المقترح.
وعن إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان، ذكر أنّ لا يزال هنالك أعمال صيانة على الشبكة السورية لغاية اللحظة مع التأكيد أنه فور جاهزية الشبكة سيقوم الأردن بتزويد لبنان باحتياجاته من الكهرباء.
المصدر : “هلا أخبار”
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