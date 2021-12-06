دوت الخليج :- سُجلت في الأردن 46 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و4555 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 975956 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة السبت.
وارتفع عدد الوفيات إلى 11761 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.
وأجري 44379 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 10.26%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 12395866 فحصا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 46 وفاة و4555 إصابة جديدة بكورونا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.