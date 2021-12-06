تسجيل 46 وفاة و4555 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجلت في الأردن 46 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و4555 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 975956 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 11761 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 44379 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 10.26%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 12395866 فحصا .