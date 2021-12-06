أخبار اليمن : رصد 134 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 134 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 134 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف ومحاولة تسلل للعدو وغارة لطيران حربي وخمس غارات لطيران تجسسي على نفس المنطقة.

وأشار المصدر إلى تحليق طائرات تجسسية وحربية في أجواء حيس والفازة والجبلية.. لافتاً إلى أن الخروقات تضمنت 65 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.