ولي العهد السعودي يبدأ من سلطنة عُمان جولة خليجية

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وسيبحث مع قادة دول الخليج العلاقات الثنائية.

ووفق بيان الديوان الملكي السعودي، سيبدأ الأمير محمد بن سلمان زياراة رسمية يلتقي خلالها قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويستهل ولي السعودي الجولة الخليجية بزيارة سلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً"، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.