ولى العهد السعودى يبحث التعاون المشترك فى زيارات رسمية لدول الخليج

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء فى البيان "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقا من حرصه على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزا لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة".

وأضاف البيان "يلتقى الأمير محمد بن سلمان خلال زياراته بقادة سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".