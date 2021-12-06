العربية: اندلاع حريق فى خط أنابيب غاز فى جنوب طهران

جدة - نرمين السيد - والمعلومات الكاملة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية فى هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية. وقبل أيام أفادت وكالة "تسنيم" بوقوع انفجار فى أنابيب نفط بمحافظة خوزستان فى جنوب إيران، موضحة أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة.

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