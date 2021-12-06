مستشار النمسا الجديد يتسلم رئاسة الحكومة ويتعهد بمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال شالينبرج - فى تصريحات له اليوم الإثنين فى مؤتمر صحفى بمناسبة تسليم مقر المستشارية إلى نيهمر- أنه لم يكن يسعى إلى منصب المستشار الفيدرالى ولكنه وافق على تولى المنصب بصفة مؤقتة بسبب احتياج البلاد لهذه الخطوة فى فترة سابقة.

وأعرب عن سعادته بتسليم رئاسة الحكومة إلى المستشار الجديد نيهمر، واصفا إياه بأنه الرجل المناسب لهذه المرحلة، مبديا فخره بالاستمرار فى نفس الفريق الحكومى بالعودة إلى منصب وزير الخارجية، مضيفا أنه على استعداد لخدمة بلاده فى أى موقع.

ومن جانبه، أعرب المستشار نيهمر عن شكره للوزير شالينبرج على توليه قيادة الحكومة فى مرحلة صعبة وأثنى عليه باعتباره نموذجًا يحتذى به.

وتعهد كارل نيهمر بأن حكومته ستكثف جهود مكافحة وباء كورونا وسوف تعزز الحوار والاحترام بين كل الاحزاب وطوائف المجتمع والعمل على إنهاء أى انقسامات سابقة.