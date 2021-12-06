الرئيس الفلسطينى يزور تونس غدًا

جدة - نرمين السيد - يبدأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" غدا الثلاثاء زيارة رسمية إلى تونس.



جدة - نرمين السيد - يبدأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" غدا الثلاثاء زيارة رسمية إلى تونس. وذكرت الرئاسة التونسية، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس الفلسطينى إلى تونس تأتى تلبية لدعوة من الرئيس قيس سعيد.

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