مجلس السيادة السودانى يؤكد ضرورة التصدى للانفلاتات فى بعض الولايات

جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحث الأحداث التى وقعت ببعض المناطق بولايات دارفور وكردفان وأدت لسقوط عدد من الضحايا واتلاف للممتلكات.

وقالت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمى باسم المجلس الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، فى تصريح صحفى، إن مجلس السيادة أبدى أسفه لوقوع مثل هذه الأحداث.

وأضافت أن المجلس وجه المجلس بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع فى تلك المناطق فرضا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون والحد من تدفق السلاح من بعض دول الجوار المأزومة ووقف أنشطة التجارة غير المشروعة.

كما تطرق مجلس السيادة الانتقالى إلى جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق لتفاق جوبا لسلام السودان.