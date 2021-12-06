الولايات المتحدة و5 دول غربية تدين الاعتقالات على أسس عرقية فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، و5 دول غربية، الاعتقالات على أسس عرقية التى تتم فى إثيوبيا، فى خضم الحرب الدائرة بين القوات الحكومة برئاسة آبى أحمد رئيس الوزراء، ومقاتلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والجبهات الإثيوبية الأخرى المتحالفة معها، حسبما أفادت قناة "العربية".





وعبرت 6 دول بقيادة الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" بشأن تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية، وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورا.

وقال بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والدنمارك وهولندا اليوم الاثنين إن "هناك أفرادا يعتقلون ويحتجزون دون توجيه اتهامات أو المثول أمام المحكمة، وتشير تقارير إلى أنهم محتجزون فى ظروف غير إنسانية".

وتابع البيان: "من المحتمل أن تشكل العديد من هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولى ويجب أن تتوقف على الفور".

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق، إن بلاده تسعى لحل النزاع الإثيوبى بالوسائل الدبلوماسية وقد "تلجأ للعقوبات"، مؤكدا أن النزاع فى تيجراى له تكلفة إنسانية باهظة.

وحذر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، من أن الحرب فى تيجراى وضعت إثيوبيا على "طريق الدمار" الذى قد يتردد صداه فى جميع أنحاء شرق إفريقيا.

وعلى هامش جولته فى إفريقيا، الأسبوع الماضى، قال بلينكين "من الضرورى أن يتوقف القتال ويبدأ الحوار" وكرر دعوته لوقف إطلاق النار طويل الأمد لتمكين توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف بلينكن "يجب أن يحدث هذا فى أقرب وقت ممكن.. مع مرور كل يوم، ما نراه هو زيادة فى التوترات الطائفية التى تخاطر بالفعل بتمزيق البلاد وامتدادها إلى دول أخرى فى المنطقة".