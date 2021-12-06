أخبار اليمن : 45 غارة لطيران العدوان على 5 محافظات

دوت الخليج -

45 غارة لطيران العدوان على 5 محافظات

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظات مأرب والجوف والحديدة وصعدة وتعز. 45 غارة لطيران العدوان على 5 محافظاتكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظات مأرب والجوف والحديدة وصعدة وتعز. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ22 غارة مديرية الجوبة و7 غارات مديرية صرواح بمأرب، و4 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 6 غارات على مديرية حيس وغارة على مديرية التحيتا بالحديدة، و3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على سوق الملاحيط في مديرية الظاهر بصعدة، وغارة على مديرية مقبنة في تعز.

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